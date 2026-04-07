هرد بعد الماتش .. رئيس تحرير الوطن يعلق على بيان الأهلي

علق مصطفي عمارة رئيس تحرير موقع الوطن، علي بيان النادي الاهلي بشان اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه الموقع.

وكتب عمارة ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : احترامًا وتقديرًا لجماهير النادي الأهلي العريقة، سأعقب على بيان مجلس إدارة النادي المتعلق بنشر موقع «الوطن الرياضي » لخبر تقديم الكابتن وليد صلاح الدين لاستقالة شفهية للكابتن سيد عبدالحفيظ ، عقب الخروج الإفريقي ورفض كابتن سيد لها وطلبه الانتظار لنهاية الموسم لاتخاذ القرار الأصلح للفريق .

وتابع : "وهأجل التعقيب إلى ما بعد انتهاء مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم، نظرًا لأهميتها، والتي وصفها بيان مجلس الإدارة بالمباراة المصيرية!".



على جانب آخر، يعقد ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مرتقبة مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لترتيب خطة العمل الخاصة بالفترة المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال ، عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي: اجتماع بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب، خلال ساعات لتهيئة الأجواء وتقديم كل سبل الدعم، قبل المباريات الحاسمة في دوري الـ 7 الكبار".