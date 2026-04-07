انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

نقل المران واستبعاد النجوم.. أسرار اللحظات الأخيرة في الأهلي قبل مواجهة سيراميكا

تدريب الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مساء أمس استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، وسط أجواء من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق، حيث فرض الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب حالة من الانضباط الكامل قبل انطلاق مرحلة الحسم في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الساعات الأخيرة قرارات فنية وإدارية مهمة أبرزها نقل المران الختامي إلى ملعب المباراة إلى جانب حسم قائمة اللقاء بعد استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة في مقدمتها أحمد نبيل كوكا وعمرو الجزار.

وشهدت استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا قرارًا مهمًا من الجهاز الفني تمثل في نقل المران الختامي من ملعب مختار التتش إلى ملعب المقاولون العرب الذي يستضيف المباراة.

وجاء القرار بعد نقاشات داخل الجهاز الفني والإداري بمشاركة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي والقائم بأعمال المشرف العام على قطاع الكرة والذي طرح فكرة خوض التدريب الأخير على نفس أرضية الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

ويهدف هذا القرار إلى تجنب أي مفاجآت تتعلق بحالة أرضية الملعب خاصة بعد واقعة مباراة طلائع الجيش الأخيرة والتي تفاجأ خلالها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب بحالة أرضية ملعب الكلية الحربية.

وبحسب مصادر داخل النادي فإن توروب لم يكن على دراية كافية مسبقًا بطبيعة أرضية الملعب في تلك المباراة وهو ما دفع الإدارة لتغيير النهج هذه المرة لضمان أفضل تحضير ممكن من الناحية الفنية.

وعلى إثر ذلك وافق المدير الفني الدنماركي على المقترح وفضّل خوض المران الأخير على ملعب المباراة بهدف تعويد اللاعبين على أرضية الملعب واختبار أسلوب اللعب المناسب وفقًا لطبيعتها إضافة إلى تقييم بعض العناصر داخل التشكيل الأساسي.

استبعاد كوكا وكامويش والجزار

في سياق متصل أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي دخلت المعسكر المغلق والتي شهدت استمرار الاعتماد على العناصر الأساسية مع بعض الغيابات لأسباب مختلفة سواء فنية أو طبية.

وضمت القائمة كلًا من:

محمد الشناوي مصطفى شوبير حمزة علاء ياسين مرعي أحمد رمضان بيكهام محمد علي بن رمضان ياسر إبراهيم محمود حسن تريزيجيه محمد شريف محمد شكري مروان عطية حسين الشحات أشرف بن شرقي يوسف بلعمري هادي رياض إمام عاشور أليو ديانج أحمد عيد أحمد سيد زيزو مروان عثمان طاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

أسباب فنية وطبية وراء الاستبعاد

شهدت القائمة استبعاد عدد من اللاعبين أبرزهم: أحمد نبيل كوكا كريم فؤاد عمرو الجزار محمد سيحا والبرتغالي يلسين كامويش.

وبحسب مصادر داخل النادي فإن استبعاد اللاعبين جاء لأسباب متعددة تنوعت بين الجاهزية الفنية والحالة الطبية.

كوكا.. إجهاد عضلي يفرض الحذر

كشف مصدر داخل الأهلي أن أحمد نبيل كوكا شعر بإجهاد خفيف في منشأ العضلة الأمامية وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى التوصية بعدم المجازفة به في المباراة.

وأكد المصدر أن القرار جاء أيضًا بسبب مخاوف من تأثير أرضية ملعب المقاولون العرب على حالة اللاعب ما قد يزيد من احتمالية تفاقم الإصابة.

ومن المنتظر أن يخضع كوكا لفحوصات طبية خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على حالته بشكل كامل وسط تأكيدات بأن الإصابة ليست مقلقة.

استبعادات فنية لعدد من اللاعبين

وفي السياق نفسه أوضح المصدر أن استبعاد محمد سيحا والبرتغالي يلسين كامويش جاء لأسباب فنية تتعلق باختيارات الجهاز الفني في ظل المنافسة الشديدة داخل القائمة.

كما تم استبعاد عمرو الجزار بسبب عدم اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية بالشكل المطلوب بعد فترة من المتابعة داخل الفريق منذ انضمامه.

أما كريم فؤاد فيواصل برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي يعاني منها في الرباط الصليبي والتي لا تزال تحتاج إلى وقت قبل العودة الكاملة للمشاركة.

توروب يركز على علاج أزمة إهدار الفرص

وعلى الصعيد الفني عقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل المران الختامي ركز خلالها على بعض النقاط التكتيكية الخاصة بمواجهة سيراميكا.

كما شدد المدير الفني على ضرورة تحسين استغلال الفرص أمام المرمى وهي الأزمة التي تسببت في خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي.

الأهلي يدخل مرحلة الحسم 

يدخل الأهلي مواجهة سيراميكا كليوباترا وهو يدرك أهمية البداية القوية في مرحلة الحسم في ظل الصراع الشرس على صدارة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق الاستقرار الفني داخل الفريق سواء عبر تثبيت التشكيل أو التعامل بحذر مع حالة الإجهاد والإصابات خاصة مع ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

الأهلي سيراميكا كليوباترا ييس توروب الدوري الدوري المصري أحمد نبيل كوكا عمرو الجزار ملعب مختار التتش

