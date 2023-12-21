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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أين ذهبت فتيات المصعد؟ الداخلية تكشف التفاصيل| فيديو

الفتاتين
الفتاتين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد. 

 بالفحص، تبين أنه بتاريخ 13/12/2023 تقدمت والدة الطفلتين، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها، محاسب بإحدى الدول، وبصحبته آخرون، بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد بذلك.

 

وبإجراء التحريات، تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة ابنته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثانى سائق السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالى.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة خلافات عائلية شرطة مدينة نصر كاميرات المراقبة وزارة الداخلية

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