تحليلات استخباراتية أمريكية تفيد بتنامي نفوذ حماس خلال شهرين فقط

حذرت التحليلات الجديدة أجرتها وكالات الاستخبارات الأمريكية من أن مصداقية حماس ونفوذها تنامت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، وبدء الرد العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط وخارجه، وفقا لشبكة CNN.

وبينما تسبب القصف جوي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في مقتل آلاف المدنيين، تمكنت حماس من تقديم نفسها على أنها الجماعة المسلحة الوحيدة التي تقاتل ضد ظالم وحشي يقتل النساء والأطفال.

ووفقا لشبكة CNN، يقول مسؤولون مطلعون على التحليلات الاستخبراتية الأمريكية، إن حماس نجحت في وضع نفسها في بعض أجزاء العالم العربي والإسلامي كمدافع عن القضية الفلسطينية ومقاتل فعال ضد إسرائيل.

وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مصادر مصرية، أن حركة حماس الفلسطينية رفضت عرضا إسرائيليا بوقف القتال في قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة.

وحسب وول ستريت جورنال، فإن حماس قالت إنها لن تناقش إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حتى يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.