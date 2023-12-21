وزير الأمن القومي الإسرائيلي: لا نية لإنهاء الحرب قبل القضاء على حماس

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس: "من ينوي إيقاف الحرب قبل هزيمة حماس وإعادة المختطفين فليأخذ في الاعتبار أن حزبنا ليس معه".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي قائلاً: "يجب حل مجلس الحرب فورا وحان الوقت لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة".

كانت قد قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس أنه :"منذ 7 أكتوبر وثقنا 493 اعتداء على عمال بالرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية أدت إلى 500 حالة وفاة ونحو 700 مصاب".

واضافت منظمة الصحة العالمية: "وفد المنظمة لم ير أي دليل على استخدام المستشفيات من قبل حماس لأغراض عسكرية".

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن وضع المستشفيات في غزة كارثي ولا يمكن تصوره.

واضافت منظمة الصحة العالمية في بيانها أنه :"لا يوجد مستشفى يعمل في شمال غزة بعد خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة".