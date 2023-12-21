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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خالد جلال : "أنا المصري" تسهم في اكتشاف المبدعين وصقل مواهبهم

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي

 يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، فى السابعة من مساء يوم الاثنين ٢٥ ديسمبر الجارى على المسرح القومي بالعتبة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

من جانبه أكد المخرج خالد جلال، أن وزارة الثقافة تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواهب الشبابية فى مختلف المجالات، وتأتى مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، التى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى، لتسهم في حرص وزارة الثقافة على اكتشاف المبدعين والعمل على صقل مواهبهم .

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم: الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان محمد الحلو، الدكتورة هويدا حرك .

كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة  من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان .

قطاع شئون الانتاج الثقافي المخرج خالد جلال أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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