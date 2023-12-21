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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار أردني عاجل بشأن مساعدات المملكة لغزة

ارشيفي
ارشيفي

نجحت المملكة الأردنية في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين : أن الأردن يقود جهدا دوليا أمميا لإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة، موضحا أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي سيّرا الأربعاء، قافلة مساعدات مكونة من 46 شاحنة محملة بـ750 طنا من المواد الغذائية الأساسية.

وأضاف : إن شاحنات مدنية أردنية حملتها إلى معبر العوجا، ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مؤكدا على أن هذه الخطوة تعد انتصارا للدبلوماسية الأردنية في إدامة إرسال المساعدات إلى غزة، للتخفيف عن الأهل في القطاع.

وتابع المبيضين : أن إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يعد أقل مسافة ويضمن وصولها بشكل أسرع، نظرا لما يتعرض له معبر رفح من ضغط في حجم المساعدات، وصعوبة إيصالها بشكل مستدام نتيجة ما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي من إجراءات تعرقل إدامة وصول هذه المساعدات إلى داخل القطاع.

وأتم :وحول المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، فإن إنشاء هذا المستشفى جاء استمرارا للرسالة الأردنية بضرورة دعم الفلسطينيين في غزة، بغية تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في القطاع، والتخفيف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي.

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