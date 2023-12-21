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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قادمة من ليبيا.. أسيوط ترفع درجة الاستعداد لنشاط رياح محملة بالأتربة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة يومي الخميس والجمعة 21 و22 ديسمبر الجاري بناءًا على التقرير المرسل من الهيئة العامة للارصاد الجوية لوجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية قادمة من الصحراء الليبية وبمرورها على الصحراء الغربية المصرية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة بالمحافظة وخاصة بالطرق السريعة والصحراوية والمناطق المكشوفة.

 


وكلف المحافظ مسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار متابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري معها والتأكيد على جاهزية المعدات والامكانيات واتخاذ كافة الاجراءات للحد من المخاطر والأزمات.


كما شدد اللواء عصام سعد  على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الأحوال الجوية والمتابعة لحظة بلحظة لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها تجنبًا لحدوث أي مشكلات والتأكد من جاهزية كافة المركبات ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية مع رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة فضلًا عن تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات الانقاذ السريع وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها".   

 

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وخاصة قائدي السيارات وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور معلنًا عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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