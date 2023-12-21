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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة والصين تستأنفان الاتصالات العسكرية بعد نزاع تايوان

صدى البلد

في تطور دبلوماسي، استأنفت الولايات المتحدة والصين الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى التي تم تعليقها عام 2022 بعد التوترات بشأن تايوان. 

كان الجنرال سي كيو براون، الذي تولى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة في شهر أكتوبر، قد بدأ هذه المشاركة المتجددة من خلال إجراء مكالمة هاتفية مع الجنرال ليو تشنلي، نظيره في جيش التحرير الشعبي الصيني.

وفقا لفاينانشال تايمز، أعلن البنتاجون رسميا استئناف الاتصالات العسكرية، مؤكدا أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه منذ توتر العلاقات بسبب الخلاف حول تايوان. حدث انقطاع الاتصالات بين الجيشين في أغسطس 2022 عندما زارت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي تايوان، مما أدى إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل.

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي على استئناف هذه الاتصالات العسكرية الحاسمة، بالتزامن مع مواجهة البلدين لمختلف التحديات المحلية والدولية. وتدير إدارة بايدن حاليا الصراعات في غزة وأوكرانيا، في حين تواجه الصين انكماشا اقتصاديا كبيرا.

خلال المكالمة، ناقش الجنرال براون والجنرال ليو أهمية الجهود التعاونية في إدارة المنافسة بشكل مسؤول، وتجنب الحسابات الخاطئة، والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة ومباشرة. وشدد البنتاجون على الحاجة إلى حوار موضوعي لتقليل احتمالات سوء الفهم، خاصة بالنظر إلى الحوادث السابقة لما وصفه الجيش الأمريكي بعمليات الاعتراض "المحفوفة بالمخاطر والقسرية" من قبل القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

على الرغم من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الجهود الرامية إلى ذوبان الجليد في العلاقات الثنائية الباردة اكتسبت زخماً. وقد أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن أنشطة الصين حول تايوان، وترسانتها النووية المتوسعة، وقضايا حقوق الإنسان، في حين أثارت الصين اعتراضات على ضوابط التصدير الأمريكية التي تقيد الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة ذات التطبيقات العسكرية.

ينظر البنتاجون إلى هذه المحادثات الأخيرة باعتبارها خطوة أولى حاسمة نحو اتصالات عسكرية أكثر انفتاحا على جميع المستويات. ويحذر المسؤولون من أن الاتصالات الإضافية قد تستغرق وقتا، مشيرين إلى عدم وجود بديل لوزير الدفاع الصيني السابق لي شانغ فو، الذي تمت إقالته من منصبه في أكتوبر وسط تحقيق في الفساد.

ودعا الجنرال براون إلى استئناف الاتفاقية الاستشارية البحرية العسكرية، التي تهدف إلى منع تصاعد الحوادث في البحر. بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود جارية لترتيب لقاء بين الأدميرال جون أكويلينو، أكبر ضابط أمريكي في منطقة المحيط الهادئ، ونظرائه الصينيين، مما يشير إلى الالتزام المتجدد بالحوار الدبلوماسي بين البلدين.

المستوى تايوان جيش التحرير الشعبي الصيني

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