لأول مرة ..شوبير يفجر مفاجأة سارة بشأن مباريات كأس الأمم الأفريقية

كشف الإعلامي احمد شوبير مفاجأة سارة للمصرين بشان مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وكتب شوبير :الكاف يختار 7 حكام من مصر لمباريات كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في التاريخ ،وضمت القائمة : أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة ومحمود ابوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR.

كشف الكاف، عن قائمة الحكام لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة المقامة بكوت ديفوار.

ضمت القائمة 7 حكام من مصر و 5 حكام من الجزائر و7 حكام من المغرب ، ولأول مرة تونس بدون حكم ساحة في كأس الأمم الأفريقية ، فقط تم اختيار حكمين من تونس أحدهم مساعد حكم والآخر علي تقنية الفيديو VAR

ضمت القائمة أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة محمود ابوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين محمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR.