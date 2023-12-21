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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القليوبية: توزيع 125.5 طن سكر وبيعها بـ27 جنيها للكيلو للمواطنين

توزيع السكر
توزيع السكر

أعلن عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء فى تخفيض الأسعار وتعليمات الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضح مدير تموين القليوبية، أنه تم توزيع كمية قدرها 50 طنا بالقناطر الخيرية وكمية قدرها 29 طنا بحى شرق شبرا الخيمة وكمية قدرها 26 طنا بالخانكة وكمية قدرها 6 أطنان و250 كيلو بقها وكمية قدرها 8 أطنان بقليوب وكمية قدرها 6 أطنان و200 كيلو بكفر شكر ليكون إجمالى الكميات الموزعة اليوم بمحافظة القليوبية 125 طن و450 كيلو سكر.

وتابع وكيل تموين القليوبية أن المبادرة تأتى تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية ومتابعتها على أرض الواقع من خلال الحملات من قبل الهيئات المختلفة سواء من المحافظة أو التموين أو جهاز حماية المستهلك وتحرير محاضر للمخالفين وكذلك متابعة الأسعار للسلع المعلن عنها ضمن المبادرة والتى تتضمن تخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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