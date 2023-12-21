غير مكلفة .. طريقة عمل ناجتس الدجاج

إذا كنت تودين تقديم أكلات بطرق مختلفة، نقدم لك اليوم طريقة عمل ناجتس الدجاج.

المقادير

- الدجاج : 500 جرام (مخلي من العظام)

- النشا : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : 4 ملاعق كبيرة

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- بقسماط : 500 جرام

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. اطحني الدجاج بواسطة محضرة الطعام حتى تحصلي على ما يشبه العجينة، ضعي خليط الدجاج في وعاء عميق، أضيفي دقيق الذرة، بودرة البصل، الملح، الفلفل الأسود والفلفل الأبيض، اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

2. خذي مقدارا من العجينة، شكلّيه بواسطة يديك إلى الحجم الذي تفضلينه، أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.

3. غمّسي الناجتس بالدقيق أولاً ثم البيض والبقسماط حتى تغطيها المكونات من جميع الجهات، صفي الناجتس بعدها في طبق وأدخليها إلى الثلاجة.

4. حمّي الزيت في قدر على النار واقلي قطع الناجتس حتى تتحمّر، أزيلي الناجتس من الزيت، ضعيها على فوط ورقية لتتشرّب فائض الزيت ثم قدميها.