عقب اقتحام قوات الاحتلال له.. انقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا في غزة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني الي أن قوات الاحتلال اعتقلت كل الطواقم والمسعفين واقتادتهم الى جهة مجهولة ولاتزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز.

ومن جانبه؛ نوه مدير عام وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش الي انه ‏تم تصفية المنظومة الصحية في شمال غزة ، والمتبقي هو نقاط طبية للاسعافات الاولية، في مراكز الايواء(المدارس) .

كما أشار البرش الي انه تم قصف مركز جباليا الطبي ، وحرق سيارات الاسعاف المتواجدة في المكان ،وخروجه عن الخدمة.