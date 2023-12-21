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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنجولا تنسحب من أوبك بعد خلافات حول أهداف إنتاجها

صدى البلد

أعلنت أنجولا، ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، أنها ستترك منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد خلافات حول أهداف إنتاجها، مما وجه ضربة للمنظمة النفطية التي ترأسها السعودية.

 

وفقا لفاينانشال تايمز، يأتي القرار بعد أن خفضت مجموعة المنتجين هدف إنتاج النفط الأنجولي الشهر الماضي كجزء من سلسلة التخفيضات التي تقودها السعودية للمساعدة في دعم الأسعار.

 

انخفض خام برنت، مؤشر النفط الخام الدولي، بنسبة 1.8 في المائة إلى 78.26 دولاراً للبرميل يوم الخميس، في حين انخفض خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1 في المائة إلى 72.69 دولاراً للبرميل.

 

انضمت أنجولا إلى منظمة أوبك عام 2007، لكنها اختلفت مع السعودية في الاجتماعات الأخيرة حول محاولات خفض خط الأساس لإنتاجها - المستوى الذي يتم من خلاله حساب حصة الإنتاج لكل عضو - ليعكس الانخفاض في القدرة الإنتاجية للبلاد.

 

انسحبت أنجولا من اجتماع أوبك في يونيو، لكنها وافقت في نهاية المطاف - إلى جانب نيجيريا وجمهورية الكونجو - على مراجعة خط الأساس لإنتاجها من قبل طرف ثالث مستقل. وبعد هذه المراجعة، تم تخفيض خطوط الأساس للدول الثلاث لعام 2024 في اجتماع أوبك الأخير في نوفمبر.

 

يمثل الخروج ضربة لأوبك لكنه لن يكون له تأثير كبير على قدرة المنظمة على التأثير في السوق. ويمثل إنتاج أنجولا البالغ 1.2 مليون برميل يوميا حوالي 2 في المائة من إجمالي إنتاج تحالف أوبك +، الذي يضم روسيا أيضا.

 

تكافح أنجولا من أجل عكس تراجع الإنتاج منذ ما يقرب من عقد من الزمن. وذكرت وكالة الإعلام الحكومية يوم الخميس أن القرار، الذي أعلنه وزير النفط ديامانتينو دي أزيفيدو، تم اتخاذه في اجتماع لمجلس الوزراء ووافق عليه الرئيس جواو لورينسو.

 

اوبك أنجولا

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