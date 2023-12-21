عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة

صدى البلد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%, كان متوقعا خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة.

أوضح غراب، أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة علي مدار العام وقد جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي، إضافة إلى انه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة اعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة, إضافة ألى ان ثبيت سعر الفائدة يخفف الاعباء التمويلية علي الشركات والمصانع ما ييهم في زيادة الانتاج وزيادة العرض بالاسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين علي المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.

تابع غراب، ان تراجع معدلات التضخم هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير, خاصة ان رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض, رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الادوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم واذا رأي أنها اصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

وفقا للمادة 144.. أستاذ قانون دستوري: الرئيس سيحلف اليمين الدستورية قبل ممارسة اختصاصاته

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من سلفاكير للتهنئة بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر

مصطفى بكري: المصريون انتخبوا الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

مخبأ السنوار.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق رئيسية بمدينة غزة

اعتقال كابتن أمريكا في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا

ننشر تفاصيل شركة "صندوق مصر لدعم التعليم" و"هيئة تطوير الجامعات"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

بأمر كاف| لماذا تأجلت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك..وما هو الموعد الجديد؟

فيديو

لحظات صعبة .. نجوم رحلوا في عام 2023

نجم فيلم Fast X يزور مصر لأول مرة .. ماذا قال تيريس جيبسون عن لافتات الرئيس السيسي؟ «فيديوجراف»

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ