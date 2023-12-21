خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

الأب حرض المجرمين

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تقريرا من فضائية "العربية" تقريرًا عن فيديو يظهر عملية خطف طفلتين، من داخل مصعد بعد تخديرهما، وأثار ذلك الفيديو موجة غضب على مواقع التواصل الإجتماعي، وتبين بعدها أن الأب وراء هذه الواقعة.

ووفقاً للتقرير، فإن القصة بدأت بتداول فيديو من كاميرات المراقبة، يظهر تخدير وخطف فتاتين، من داخل مصعد إحدى العمارات، بعد دخول رجلين المصعد، مؤكداً أن الرجلين قاما بتخديرهما رغم محاولة الطفلتين المقاومة، ولكن في النهاية سقطتا مغشياً عليهما.

وأفاد التقرير، بأن الرجلين حملا الطفلتين وخرجا ، ولكنهم تمكنا من الهروب، بطفلة واحدة فقط، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن الأم تقدمت ببلاغ في الـ 13 من شهر ديسمبر الجاري، يفيد بأن طليقها في إحدى الدول العربية، قام بأخذ طفلتيهما دون رغبتها.

وأوضح التقرير، أن الطفلتين كانتا تعيشان مع والدهما في إحدى الدول العربية حتى العام الماضي، ثم حصلت الأم على حكم بحضانتهما، و بعد التحقيقات تبين أن الأب استعان بشخصين لأرتكاب الواقعة، ثم غادر البلاد في اليوم ذاته، بصحبة الفتاتين، بمحض إرادتها، كما هو مثبت في كاميرات المراقبة الأمنية.

وأكد التقرير، أنه وفق بيان الداخلية تم ضبط مرتكبي الحادث ، وأقرا بارتكاب الواقعة، بالاتفاق مع الأب مقابل مبلغ مالي، وتتوالى النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق متصل، قالت هبة حسن والدة الطفلة المختطفة، :"بنتي اللي مع طليقي كلمتني وكانت بتعيط يوم الخميس الصبح، بعد ما خطفها وسافر"، مؤكدة أن طليقها حاول خطف بناتها 4 مرات منذ عامين.

وأضافت هبة حسن والدة الطفلة المختطفة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنها منفصلة عن طليقها منذ عام 2016، لافتة إلى أن طليقها خطف أبنائها منها بعد عاماً من الطلاق، وهم عادوا إليها.

وتابعت والدة الطفلة المختطفة: "استلمت بناتي من النيابة منذ عامين، بعد محاولات عديدة لخطفهم من طليقي، وكل مرة بيخطفهم بعمل محضر، وكل الوقائع مثبتة".