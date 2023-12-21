الهلال الأحمر بشمال سيناء : آلاف شاحنات المساعدات جاهزة لدخول غزة .. فيديو

قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إننا نواصل العمل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة لادخال المساعدات الانسانية إلى القطاع سواء برا او بحرا او جوا.



وأضاف الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "نعمل على إدخال المساعدات واستقبال الجرحى سواء لنقلهم إلى المستشفيات المصرية أو لبعض الدول الصديقة خارج جمهورية مصر العربية".

وأشار: "أرسلنا اليوم أكثر من 70 شاحنة لمعبر كرم أبو سالم ولكن تم استهداف المعبر من الجانب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال".

وأوضح: "لدينا آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات المتكدسة من مدينة العريش وحتى معبر رفح جاهزين للدخول إلى غزة"، مشيرا: "اجراءات دخول المساعدات من معبر رفح من الجانب الفلسطيني معقدة جدا بسبب جيش الاحتلال".

