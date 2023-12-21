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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 4 فلسطينيين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف معبر كرم أبو سالم في غزة

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أنه تم استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمرافق معبر كرم أبو سالم في غزة.

ويأتي ذلك بعد أن وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبالرغم من ذلك تم قصف المعبر.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن شاحنات مساعدات دخلت قطاع غزة اليوم، الأحد، عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت اليوم، الأحد، ببدء إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة من معبر كرم أبو سالم.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم للمرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن هذه الخطوة اتخذت خلال زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي ضغط على المسئولين الإسرائيليين الذين التقى بهم لفتح المعبر، الذي كان حتى الحرب الممر التجاري الرئيسي للبضائع التي تنتقل من وإلى غزة.

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