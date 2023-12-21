تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع.. فيديو

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 21 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.666 تيريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 10.3 تضمنت سوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 303 مليارات جنيه.

وأضافت حنان رمسيس أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس َ30َ) انخفض بنسبة َ 2.14 في المائة ليصل إلى مستوى 24305.09 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70َََ) بنسبة 0.38 في المائة ليصل إلى مستوى 5389.4 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر(إيجي إكس 100َ) الأوسع نطاقا والذى تراجع بنحو 0.91 في المائة ليصل إلى مستوى 7764.52 نقطة

وتابعت رمسيس تم التداول خلال جلسة اليوم على 1.061 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 3.66 مليار جنيه من خلال 122.33 ألف عملية.

وأشارت حنان رمسيس إلى أن تعاملات المصريين اتجهت نحو البيع، مسجلة صافي بلغ 59.93 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى الشراء، مسجلين 57.66 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين إلى الشراء في الأسهم، مسجلين 2.265 مليون جنيه.

