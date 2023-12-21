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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. احتفال جنود لواء غولاني بعد خروجهم من غزة

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

عبر جنود لواء غولاني عن فرحتهم بالخروج من غزة عبر التمايل والرقص علي موسيقي الاغاني بحسب ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية .

ومن جانبه؛ ذكر المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري أن سحب لواء غولاني من غزة معناه عسكرياً أنه فقد 40% من قدراته البشرية القتالية والمعدات

كما تم سحب كتائب من لواء المظليين الإسرائيلي الذي يعمل شمالي غزة وجنوبها بعد تعرضه لخسائر فادحة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت الي انه تم سحب لواء "غولاني" من غزة بعد 60 يوماً من القتال لإعادة تنظيم صفوفه

ويعد لواء غولاني أقوى وأكبر الألوية الخاصة المقاتلة في جيش الاحتلال الاسرائيلي قد فقد في الحرب 40% من مقاتليه ومعداته.

وبحسب القناة 13 فان عملية سحب جنود غولاني جاءت لإعادة تنظيم صفوفهم.

ويعرف لواء جولاني  يعرف أيضا باللواء رقم 1 في الكيان ، وهو لواء مشاة وأحد ألوية ما تسمى ب"النخبة"، تم تأسيسه بتاريخ 22 فبراير 1948 عندما تم تقسيم لواء جفعاتي وهو أحد أهم واقوى ألوية النخبة في جيش الكيان.
 

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