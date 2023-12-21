المجلس الوطني للتدريب والتعليم يطلق مبادرة "كياني حرفتي" لتدريب ألف سيدة وفتاة

أطلق المجلس الوطني للتدريب والتعليم، بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة مبادرة "كياني حرفتي"، والتي تستهدف تدريب وتأهيل ألف سيدة وفتاة مصرية على عدد من الحِرف مثل حِرفة صناعة الحلويات والمنتجات الخشبية، والرسم على القماش، وذلك بهدف صقل قدراتهن الحرفية ودعمهن اقتصاديا، وذلك خلال عام 2024.

وأكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الأمانة العامة للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، أن الدخول في مسار التدريب الفني، من خلال إطلاق تلك المبادرة يأتي اتفاقا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز المهارات الفنية للشباب كونها العصب الرئيسي لحركة لإنتاج والتنمية، وصانعي مستقبل هذا الوطن ونهضته، مشيرًا إلى أن أهمية تدريب المرأة الأكثر احتياجا على أعمال يدوية بأدوات بسيطة تستطيع من خلالها توفير دخل مادي يعينها على الأعباء المادية ويوفر لها مقومات الحياة.

وأوضح الدكتور النحاس أنه قد تم إنشاء لجنة المرأة بالأمانة العامة للمجلس الوطني للتدريب، لتولي هذه الأنشطة وتقديم كافة الإمكانيات لإنجاح تلك المبادرة، حيث تضمنت "ورش عمل" للتدريب على أساسيات الحرف والأدوات المستخدمة بها والتعريف بأسعار الخامات وأماكن شرائها، فضلا عن تسويق المنتجات المصممة من السيدات الحرفيات المشاركات في المبادرة، وذلك من خلال المعارض السنوية المخصصة لذلك، الأمر الذي سيساهم في تمكين هؤلاء السيدات وتعزيز إمكاناتهن بغرض تحسين مستوى المعيشة.

تأتي هذه المبادرة دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، فضلا عن نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات الكامنة داخل الشباب والفتيات لرفع كفاءتهم، من خلال إنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل تسهم في تأمين مستقبلهم.