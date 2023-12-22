تصريحات نارية من نجم أوراوا الياباني قبل مواجهة الأهلي

علق أليكس شالك مهاجم فريق أوراوا الياباني، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية والمقرر إقامتها اليوم الجمعة.

وقال أليكس شالك، في تصريحات عبر حساب نادي أوراوا الرسمي، قائلًا: "فريق الأهلي منظم ويلعب على الهجمات المرتدة ولعب بشكل جيد للغاية أمام فلومينينسي ولم يكونوا محظوظين".

وأضاف: "سنكون حذرين من جودة لاعبي الأهلي وسنحاول إيقاف المرتدات، ونأمل أن نلعب بقوة هجومية أكبر من مواجهة مانشستر سيتي".

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، في الرابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد الجوهرة المشعة، في مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.