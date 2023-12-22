رد صادم من إكرامي الشحات بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

انتقد إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب، بسبب اختياراته لـ قائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: هو فيتوريا بيتفرج على الدوري المصري فين؟.. المدرب ومساعديه طوال الوقت خارج مصر، وأعتقد أنه لا يستمع إلى أيمن عبد العزيز مساعده المصري.

وأضاف: رمضان صبحي يلعب على محمود تريزيجيه وعمر مرموش مرتاح، وهو لاعب خارج التقييم، وانضمامه إلى المنتخب كان شيئًا أساسيًا.

وتطرق للحديث حول إمكانية انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك، قائلا: لو طلب الحصول على رأيي سأرفض انتقاله إلى الأبيض، لكنه صاحب قراره في النهاية.

اختتم إكرامي الشحات تصريحاته قائلا: لو انتقل للزمالك هكون عايز الأهلي يكسب، رمضان ابني وسأستمر في نصيحته لكن إذا سجل هدفًا في الأحمر سأحزن.