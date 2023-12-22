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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: مواجهة الأهلي ضد أوراوا الياباني مُقلقة

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي ضد أوراوا الياباني مُقلقة، وسط حالة ثقة كبيرة من جماهير الفريق الأحمر بإمكانية حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأهلي دائمًا يبحث عن الالقاب واللعب بروح عالية، والقوة داخل الملعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "إمام عاشور لاعب مميز في وسط الملعب ولازال أمامه كثيرًا ليقدمه للأهلي خلال المرحلة المقبلة لكنه لا يستطيع قيادة الأهلي بمفرده، وسيتألق عندما يكون لاعبي الفريق بجواره يقدمون مستوى مميز".

وأضاف: "كهربا تعرض للإجهاد على مدار الفترة الماضية، والأهلي يحتاج لمهاجم آخر، ولا يليق بالنادي عدم وجود مهاجم صريح، وفريق فلومينينسي كان يضم مدافع كبير في السن مثل ميلو، وظهر بشكل جيد على مهاجمي الأهلي وانقذ كرة خطيرة أمام تاو".

وزاد: "فلومينينسي أرهق الأهلي في الشوط الثاني بكثرة الاستحواذ على الكرة، ولكن طريقتهم لن تفلح أمام مانشستر سيتي، والخوف على الأهلي في لقاء أوراوا من السرعات العالية للفريق الياباني، وأيضا حالة الاجهاد التي سيطرت على لاعبي الفريق الأحمر، ويجب حسم اللقاء مبكرا في أول نصف ساعة".

وأكمل: "ديانج يجب أن يكون له دور في وسط الملعب، على حساب أكرم توفيق أو مروان عطية، يجب أن يكون للاعب المالي دورًا في لقاء أوراوا غدًا، كما أن عناصر الخط الهجومي معروفة تاو وكهربا والشحات".

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