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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي سابق يعلق على الأحداث الجديدة في غزة ودور مصر

قطاع غزة
قطاع غزة

علق السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقاً، على الأحداث الجديدة في قطاع غزة، موضحا أن نقاط الخلاف أمرين، الأمر الأول وتم حله وهو الإشارة لوقف إطلاق النار مباشرة وإنما إلى تعليق للأعمال العدوانية تمهيداً لوقف تلك الأعمال بصورة قابلة للدوام أو مستدامة. 

وأكد « خليل » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان أن أمريكا تتفاوض باسم إسرائيل بدلاً منها أن الفرقة الرابعة من مشروع القرار بترحب بالجهود الخاصة بتوصيل المساعدات إلى غزة وتخص بالذكر دور مصر القوي والفعال في هذه الصدد.

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقاً، إلى أن السكرتير العام لإنشاء آلية من قبل الأمم المتحدة داخل غزة لمراقبة أي مساعدات يتم إدخالها إلى غزة مع إخطار السلطة الوطنية وإسرائيل لتأكيد الطابع الإنساني لهذه المساعدات.

 

غزة مصر الأمم المتحدة السفير معتز أحمدين إسرائيل

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