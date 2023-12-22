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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أسرار لأول مرة..عبدالرحمن أبو زهرة: أمي تولت أمرنا في التعليم رغم أميتها

الفنان عبد الرحمن
الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن الإنسان لو لديه هدف في شئ يقيسه قبل مايخوض تجربة لا يعلم عنها شئ، معقبًا انه على قدر حلمك تتسع الأرض إذا لديك مقومات تحقيق الحلم. 

وأضاف « أبو زهره » من خلال لقاءه لبرنامج “باب الخلق” على قناة "النهار " الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، أن لكل حلم سن معين مثل الطفل يأكل ويشرب فقط ليس لديه أي معلومات أخرى ثم يترعرع ويصير صبي ويخرج للحياة وتتكون لديه أفكار مثل المثل الأعلى والده أو والدته أو المعلم، موضحاً أن عندما يأتي الحلم الإنسان يأتي في سن الحكمة والوعي والنضج.

وأوضح الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن لكل من لا يعلم أن سن الحكمة هو سن الأربعين، مشيراً إلى أن أبي توفى وأنا في سن السابعة من عمري وأخي في الثالثة من عمره، وأمي من تولت أمري وأمر أخي في التعليم رغم أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب.



 

أبو زهرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليم محمود سعد توك شو

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