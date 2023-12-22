عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بنى سويف يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة إجراءات التعامل مع هبوط بأحد الشوارع

هبوط ارضي ببني سويف
هبوط ارضي ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، بالإشراف على الإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، بشأن التعامل مع واقعة هبوط جزئى محدود بأحد شوارع قرية الشناوية ، بسبب تسريب في الصرف الصحي  ، حيث وجه المحافظ بسرعة اتخاذ ما يلزم والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.


وتنفيذا لتكليفات المحافظ، توجه السكرتير العام المساعد لموقع الهبوط الجزئي المحدود،لمعاينة الموقف على الطبيعة،وذلك في حضور  الأستاذ على يوسف رئيس الوحدة المحلية ، ومسؤولى المرافق من شركة مياه  الشرب والصرف والصحي  والغاز والكهرباء  وقسم شرطة ناصر ـ وتم استدعاء لجنة المنشأت الآيلة للسقوط

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في القصور بمنظومة العمل ببعض الإدارات التعليمية

طلاب علم النفس الإكلينيكي بجامعة بني سويف يزورون دار المسنين بشرق النيل

تمت معاينة موقع الهبوط الذي حدث بالشارع بطول متر ونصف وعرضه متر ونصف وعمق لايزيد عن متر ، وتم عمل كرودون مروري بمحيط الهبوط كإجراء احترازي  لتنظيم حركة السير وتأمينها بموقع الهبوط الذي تبين أنه ناتج عن تسريب بأحد خطوط الصرف ، والذي قامت شركة المياه بإصلاحه وتأمينه ، فيما تم الاطمئنان على سلامة المنزلين القريبين من الهبوط من الناحية الإنشائية وطمأنة الأهالي بعدم وجود خطورة وعدم تأثر المنازل بأية أضرار عن الهبوط

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مركز ومدينة ناصر مدينة ناصر متابعة إجراءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

موضوعات متعلقة

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستقبل وفدا طلابيا من جامعة بني سويف

ترشيحاتنا

صدمة في ليفربول بسبب محمد صلاح| ايه الحكاية؟

اكتشاف على كوكب المريخ يمكن البشر من الحياة عليه

اخبار مصر| شتاء 2024 يستمر 89 يوما.. سيول وأمطار غزيرة ودرجات حرارة متقلبة

ازاي تعمل كده..عروسة تثير جدل السوشيال ميديا بعد غنائها مع رضا البحراوي

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

آية الرزق.. رددها النبي وقال عنها لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة بريطانية تثير الجدل بتفوقها على منافستها ذات الـ 39 عاما في الشطرنج

لطافة ياسمين صبري وتأخير محمد إمام.. أبرز لقطات عرض فيلم "أبو نسب"

بعلامة واحدة.. صور توضح الفرق بين البطاطس التحمير والبطاطس الطبيخ

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

فيديو

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ