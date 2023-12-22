محافظ بنى سويف يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة إجراءات التعامل مع هبوط بأحد الشوارع

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، بالإشراف على الإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، بشأن التعامل مع واقعة هبوط جزئى محدود بأحد شوارع قرية الشناوية ، بسبب تسريب في الصرف الصحي ، حيث وجه المحافظ بسرعة اتخاذ ما يلزم والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.



وتنفيذا لتكليفات المحافظ، توجه السكرتير العام المساعد لموقع الهبوط الجزئي المحدود،لمعاينة الموقف على الطبيعة،وذلك في حضور الأستاذ على يوسف رئيس الوحدة المحلية ، ومسؤولى المرافق من شركة مياه الشرب والصرف والصحي والغاز والكهرباء وقسم شرطة ناصر ـ وتم استدعاء لجنة المنشأت الآيلة للسقوط

تمت معاينة موقع الهبوط الذي حدث بالشارع بطول متر ونصف وعرضه متر ونصف وعمق لايزيد عن متر ، وتم عمل كرودون مروري بمحيط الهبوط كإجراء احترازي لتنظيم حركة السير وتأمينها بموقع الهبوط الذي تبين أنه ناتج عن تسريب بأحد خطوط الصرف ، والذي قامت شركة المياه بإصلاحه وتأمينه ، فيما تم الاطمئنان على سلامة المنزلين القريبين من الهبوط من الناحية الإنشائية وطمأنة الأهالي بعدم وجود خطورة وعدم تأثر المنازل بأية أضرار عن الهبوط