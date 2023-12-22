أثناء التصوير.. اتهام بطل سلسلة Fast & Furious بالتحرش بمساعدته السابقة

اتهمت مساعدة فين ديزل بطل سلسلة Fast & Furious بالتحرش الجنسي بها أثناء تصوير فيلم Fast Five عام 2010 في دعوى قضائية جديدة بحسب موقع بي بي سي.

وقالت أستا جوناسون في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد فين ديزل واسمه الحقيقي "مارك سنكلير"، بأنه دفعها إلى الحائط وقام بفضل جنسي بحقها عنوة.

ورفعت أيضا مساعدة فين ديزل السابقة دعوى قضائية أخرى تتهمه فيها بإنها العمل معها بشك غير مشروع، زاعمة أن شركته طردتها بعد ساعات من الحادث التي تشتكي منه.

وتؤكد الشاكية في الدعوى القضائية التي رفعتها في لوس أنجلوس، بتهمة الاعتداء الجنسي على أن الواقعة حدثت في فندق سانت ريجيس في اتلانتا.

وأشارت في دعواها إلى أن فين ديزل الذي يبلغ من العمر 56 عاما، تغلب عليها جسديا في جناحه بالفندق، وتجاهل رفضها الشديد وعدم موافقتها على لمسه لها.

واستطردت أنها صرخت وركضت نحو الحمام المجاور، وبعد ساعات قليلة اتصلت بها شقيقته التي تدير شركة الإنتاج الخاصة به، وأبلغتها بفصلها عن العمل.

يعتبر فين ديزل أحد الممثلين الأعلى أجرا في هوليوود، وهو أيضا منتج لسلسلة Fast & Furious، وقدم العديد من الأفلام الأخرى لكن أفلام السرعة والغضب تميز مسيرته الفنية.