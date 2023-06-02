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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خلافاته مع فين ديزل .. دواين جونسون يعود للمشاركة في سلسلة Fast & Furious

دواين جونسون وفين
دواين جونسون وفين ديزل

يعود الممثل والمصارع دواين جونسون “ذا روك"، للمشاركة فيما تبقى من سلسلة أفلام السرعة والغضب “سلسلة Fast & Furious” رغم خلافاته السابقة مع فين ديزل بطل العمل. 

وأعلنت شركة يونيفرسال عن عودة شخصية “لوك هوبس"، في فيلم جديد من سلسلة Fast & Furious، والمتوقع أن يكون الجزء الثاني من Fast X الذي سيصدر خلال عام 2025، بعد ظهوره المفاجيء في نهاية الفيلم الذي يعرض حاليا في السينمات العالمية. 

وقعت خلافات سابقة بين دواين جونسون وفين ديزل غاب على إثرها من قائمة أبطال Fast X ولكن ظهوره المفاجيء كان صادما للجمهور ومبشرا بانتهاء الخلافات أيضا. 

وكشف النجم فين ديزل عن بدء التحضير لمجموعة من الأفلام المنبثقة عن سلسلة  Fast & Furious منها جزء خاص بقيادة نسائية. 

وأكد فين ديزل في تصريحات لمجلة فاريتي، على أنه يحاول الإسراع في الانتهاء من الجزء الأخير لسلسلة Fast & Furious الأصلية، حتى يتفرغ للمشروعات الفرعية.

وأشار فين ديزل المشهور بشخصية دومينيك توريتو في سلسلة السرعة والغضب Fast & Furious، إلى أنه طور أفكارا كثير منبثقة عن أفلامه الشهيرة، لكن فكرة تقديم عمل ببطولة نسائية هو جزء خاص يعمل عليه منذ 2017.

حقق الجزء الجديد من سلسلة Fast & Furious الذي يعرض حاليا في السينمات " Fast X"، إيرادات بلغت حوالي 524 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بعد انطلاق عرضه يوم 19 مايو الماضي.

دواين جونسون Fast X Fast Furious أفلام السرعة والغضب فين ديزل

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