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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فين ديزل يكشف عن جزء جديد من سلسلة Fast & Furious بقيادة نسائية

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

كشف النجم فين ديزل عن بدء التحضير لمجموعة من الأفلام المنبثقة عن سلسلة  Fast & Furious منها جزء خاص بقيادة نسائية. 

 

وأكد فين ديزل في تصريحات لمجلة فاريتي، على أنه يحاول الإسراع في الانتهاء من الجزء الأخير لسلسلة Fast & Furious الأصلية، حتى يتفرغ للمشروعات الفرعية.

 

وأشار فين ديزل المشهور بشخصية دومينيك توريتو في سلسلة السرعة والغضب Fast & Furious، إلى أنه طور أفكارا كثير منبثقة عن أفلامه الشهيرة، لكن فكرة تقديم عمل ببطولة نسائية هو جزء خاص يعمل عليه منذ 2017.

 

حقق الجزء الجديد من سلسلة Fast & Furious الذي يعرض حاليا في السينمات " Fast X"، إيرادات بلغت حوالي 320 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بعد انطلاق عرضه يوم 19 مايو الجاري.

 

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وبلغت إيرادات Fast X في البوكس أوفيس الأمريكي، حوالي 67 مليون دولار، متصدرا شباك التذاكر المحلي في عطلته الأسبوعية الأولى. 

 

وقال فين ديزل في تصريحاته، إن  Fast X هو الجزء الأول من عملين بمثابة نهاية سلسلة السرعة والغضب، مشيرا إلى أن شخصيات عديدة انضمت إلى الأحداث ولم يكن قادرا على مقاومتها.

 

يعد الجزء التاسع من سلسلة Fast And Furious الذي طرح في 2021 هو الفيلم الأعلى ربحا خلال فترة الوباء، وبلغت إيرادات حوالي 682 مليون دولار.

 

 

وتم طرح الجزء العاشر من Fast And Furious  في أعياد الربيع وهو نفس موعد عرض الجزء السابع الذي حقق إيرادات وصلت إلى 1.5 مليار دولار عالميا بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

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