عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم “Fast X” يحقق إيرادات 28 مليون دولار

فيلم Fast X
فيلم Fast X

حقق فيلم “Fast X” الجزء العاشر من سلسلة The Fast & Furious ايرادات ضخمة فى أول أيام عرضه بالسينما الأمريكية حيث بلغت ايراداته 28 مليون دولار بعد عرضه فى 4046 دور عرض. 

أبطال فيلم Fast X

ويقوم ببطولة الفيلم كل من فين ديزل، وجايسون موموا، وميشيل رودريجز، وتيريس جيبسون، وجوردانا بروستر، وناتالي إيمانويل، وسونج كانج، ومايكل روكر، وتشارليز ثيرون، ودانييلا ملشيور وبري لارسون، وإخراج جستن لين.

قصة فيلم Fast X

وتدور أحداث الفيلم حيث يعود دومينيك تريتو مجددا رفقة فريقه، خلال مواجهة أخيرة فى الفصل الختامى من القصة.

زوجات المشايخ لم يكن محجبات.. تعليق من ياسمين الخطيب على عدم ارتداء الحجاب

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

أزمات فيلم Fast X

وكان قد مر الفيلم ببعض المشاكل خلال فترة إنتاجه، حيث غادر المخرج الأصلي للفيلم جاستن لين في وقت مبكر من عملية الإنتاج، وذلك بسبب قتال مع فين ديزل. 

وتسبب ترك المخرج جاستن لين الفيلم فى ازمة لصناعة حيث استغرق فريق العمل مدة أسبوع حتى تم التعاقد مع لوي ليترييه بدلا منه.

وتسبب غياب المخرج أيضا فى تصوير مشهد معركة بالأيدي بين الممثلتين العائدتين ميشيل رودريجيز وتشارليز ثيرون من دون مخرج.

يذكر أن Fast X من المقرر أن يكون الجزء الأول من بين فيلمين يمثلان خاتمة السلسلة الممتدة على عقود، لكن قال فين ديزل مؤخراً أن هذه الخاتمة قد تمتد في الواقع على ثلاثية.

Fast X The Fast Furious فين ديزل جايسون موموا ميشيل رودريجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

زيادة مليون فرخة.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

منها هارلى ويوم 13.. 8 أفلام تفشل في تحقيق مليون جنيه

مصر وشعبها خط أحمر.. تعليق قوى من سماح أنور بعد فيديو لها

استرزقوا وعملوا قرشين.. تعليق نارى من ميار الببلاوي ضد وفاء مكي

زوجات المشايخ لم يكن محجبات.. تعليق من ياسمين الخطيب على عدم ارتداء الحجاب

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

أبطال الفيلم المغربى كلاب الصيد يحتفلون بعرضه بمهرجان كان السينمائى

8 أفلام تفشل فى تحقيق مليون جنيه أمس.. أحمد داود يتصدر ومحمد رمضان يتراجع

إلهام شاهين لـ صدى البلد : سمير غانم أكثر فنان يضحكني فى الكون

ترشيحاتنا

بن غفير يشعل الصراع مجددا.. لماذا يريد الاحتلال الإسرائيلي تقسيم باحات الأقصى؟

أخبار الأهلي.. تريزيجيه يقترب وبشرى سارة أمام الوداد وقرار جديد للخطيب

بعد أزمتها مع طليقها.. انتشار شائعات كاذبة حول وفاة علا غانم

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحوار الوطني.. التيار الإصلاحي: لا تنمية حقيقية بدون مجالس محلية منتخبة

بعد تسريب أسئلة امتحانات الإعدادية 2023.. الحبس 7 سنوات عقوبة أعوان شاومينج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة جوليان مور.. جلسة تصوير لأبطال فيلم مايو ديسمبر

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ