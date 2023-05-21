فيلم “Fast X” يحقق إيرادات 28 مليون دولار

حقق فيلم “Fast X” الجزء العاشر من سلسلة The Fast & Furious ايرادات ضخمة فى أول أيام عرضه بالسينما الأمريكية حيث بلغت ايراداته 28 مليون دولار بعد عرضه فى 4046 دور عرض.

أبطال فيلم Fast X

ويقوم ببطولة الفيلم كل من فين ديزل، وجايسون موموا، وميشيل رودريجز، وتيريس جيبسون، وجوردانا بروستر، وناتالي إيمانويل، وسونج كانج، ومايكل روكر، وتشارليز ثيرون، ودانييلا ملشيور وبري لارسون، وإخراج جستن لين.

قصة فيلم Fast X

وتدور أحداث الفيلم حيث يعود دومينيك تريتو مجددا رفقة فريقه، خلال مواجهة أخيرة فى الفصل الختامى من القصة.

أزمات فيلم Fast X

وكان قد مر الفيلم ببعض المشاكل خلال فترة إنتاجه، حيث غادر المخرج الأصلي للفيلم جاستن لين في وقت مبكر من عملية الإنتاج، وذلك بسبب قتال مع فين ديزل.

وتسبب ترك المخرج جاستن لين الفيلم فى ازمة لصناعة حيث استغرق فريق العمل مدة أسبوع حتى تم التعاقد مع لوي ليترييه بدلا منه.

وتسبب غياب المخرج أيضا فى تصوير مشهد معركة بالأيدي بين الممثلتين العائدتين ميشيل رودريجيز وتشارليز ثيرون من دون مخرج.

يذكر أن Fast X من المقرر أن يكون الجزء الأول من بين فيلمين يمثلان خاتمة السلسلة الممتدة على عقود، لكن قال فين ديزل مؤخراً أن هذه الخاتمة قد تمتد في الواقع على ثلاثية.