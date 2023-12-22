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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. هكذا رحلت سناء جميل بعدما عاشت 72 عاما

سناء جميل
سناء جميل

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة سناء جميل التي قدمت أعمالا فنية خالدة في السينما والتلفزيون على مدار عشرات السنوات، وتوفيت عام 2002. 

 

 

رحلت سناء جميل عن عمر 72 عاما، بعد معاناة مع مرض، سرطان الرئة، وظلت في المستشفى لمدة 3 أشهر إلى أن غابت عن عالمنا، وحكى زوجها أنها عندما توفيت رفض دفنها علي الفور وأمهل نفسه 3 ايام حتى يتواصل مع أسرتها.

 

ولدت سناء جميل ، في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا عام 1930،  واسمها الحقيقي هو “ثريا يوسف عطا الله”، ولاقت الكثير عندما فكرت ان تلتحق بالعمل في المجال الفني، الأمر الذي جعلها تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدون علم شقيقها الأكبر التي لجأت إلى الإقامة معه في القاهرة.

 

 

زواج سناء جميل

 

التقت سناء جميل، بزوجها الكاتب لويس جريس، وجمعت بينهما قصة حب قصيرة كللت بالزواج وذلك بعد أن كان خائفا أن تكون  مسلمة لكونها دائما تحلف بكلمة "والله العظيم".

 

 ولكن بعد توافقهما دينيا وثقافيا تم الزواج بين الحبيبين عام 1961، وآثرت الفنانة  سناء جميل ألا تنجب كي تتفرغ بشكل كامل لعملها الفني.

 

 

شارکت سناء جميل في عشرات الأفلام السينمائية، والتي تعتبر علامات بارزة في السينما، ومنها "الزوجة الثانية" و"المجهول" وبداية ونهاية" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"سواق الهانم" و"الشوارع الخلفية" و"المجهول" و"نساء خلف القبضان"و"حل يرضي جميع الأطراف".

سناء جميل حياة سناء جميل الزوجة الثانية الكاتب لويس جريس الفنانة سناء جميل السينما والتلفزيون

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