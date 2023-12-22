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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. مفاجآت وصدمات في توقعات الأبراج 2024

محمود حجازي
محمود حجازي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

سرطان العين هو حالة تنمو فيها الخلايا السليمة داخل العين أو حولها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يشكل ورمًا، إذا كانت حميدة فإنها تنمو دون أن تنتشر، أما الأورام الخبيثة فيمكن أن تنمو وتنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، معدل الإصابة بـ سرطان العين منخفض، لكن الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية للسيطرة على المرض، ومع ذلك يمكن أن تختلف المظاهر السريرية، وغالبًا ما يتجاهل المرضى العلامات والأعراض حتى فوات الأوان.

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج  في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج السرطان الذي يبدأ من  22 يونيو إلي 22 يوليو، ويتميز مواليد هذا البرج بالطابع الخاص.

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنان محمود حجازي خلال حضوره ختام مهرجان الجونة مساء أمس برفقة زوجته.

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان المرارة.. تعرف عليهم

تنشأ معظم أنواع  سرطانات المرارة في الخلايا الغدية التي تبطن السطح الداخلي المرارة وقد تنتشر لأجزاء أخرى .

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك يُسمى سرطان المرارة الذي ينشأ في هذا النوع من الخلايا بالسرطان الغُدي

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نشرة المرأة والصحة.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. مفاجآت وصدمات في توقعات الأبراج 2024

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