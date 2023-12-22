نشرة المرأة والصحة.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. مفاجآت وصدمات في توقعات الأبراج 2024

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

سرطان العين هو حالة تنمو فيها الخلايا السليمة داخل العين أو حولها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يشكل ورمًا، إذا كانت حميدة فإنها تنمو دون أن تنتشر، أما الأورام الخبيثة فيمكن أن تنمو وتنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، معدل الإصابة بـ سرطان العين منخفض، لكن الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية للسيطرة على المرض، ومع ذلك يمكن أن تختلف المظاهر السريرية، وغالبًا ما يتجاهل المرضى العلامات والأعراض حتى فوات الأوان.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج السرطان الذي يبدأ من 22 يونيو إلي 22 يوليو، ويتميز مواليد هذا البرج بالطابع الخاص.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنان محمود حجازي خلال حضوره ختام مهرجان الجونة مساء أمس برفقة زوجته.

تنشأ معظم أنواع سرطانات المرارة في الخلايا الغدية التي تبطن السطح الداخلي المرارة وقد تنتشر لأجزاء أخرى .

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك يُسمى سرطان المرارة الذي ينشأ في هذا النوع من الخلايا بالسرطان الغُدي