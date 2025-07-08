تغير المناخ يخفض إنتاج الحليب عالميًا.. ارتفاع درجات الحرارة السبب.. تفاصيل

يواجه الحليب، وهو عنصر أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية حول العالم، مستقبلًا غامضًا، إذ تتجاوز آثار تغيّر المناخ مجرد ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع منسوب مياه البحار، لتصل إلى قلب مزارع الألبان التي أصبحت الحرارة تهددها على نحو متزايد.

الإجهاد الحراري الذي تعاني منه الأبقار ليس ظاهرة جديدة، فقد اعتاد مزارعو الألبان على انخفاض إنتاج الحليب خلال أشهر الصيف. غير أن تقلبات المناخ الحالية لم تعد مجرد عوائق موسمية، بل أصبحت أحداثًا متكررة، أكثر حدة، وتمتد لفترات طويلة

ويحذر العلماء اليوم من أن إنتاج الحليب قد يواجه تغييرات لا رجعة فيها، مما قد يؤثر بشكل كبير على إمدادات الغذاء وسبل عيش المزارعين حول العالم.

دراسة حديثة تكشف تأثير موجات الحر على الحليب

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Science Advances أن درجات الحرارة المرتفعة تقلل من إنتاج الحليب بنسبة قد تصل إلى 10%، وأن أنظمة التبريد المتوفرة لا توفر سوى حماية جزئية.

وتبرز هذه النتائج محدودية قدرة التكنولوجيا على التصدي لتأثيرات موجات الحر المتزايدة.

حللت الدراسة بيانات تضم أكثر من 320 مليون سجل يومي من مزارع الألبان الإسرائيلية على مدار 12 عامًا، ووجدت أن موجات الحرارة الرطبة الشديدة تقلص إنتاج الحليب بشكل واضح، وتستمر آثارها لأكثر من 10 أيام.