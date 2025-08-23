قرارات عاجلة من النيابة العامة بالإسكندرية حول واقعة الغرق بأبوتلات

بدأت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة الغرق بشاطئ أبوتلات بالعجمي، والتي أسفرت عن مصرع 6 حالات وإصابة 24 أخريات في حادث مؤلم غربي المحافظة.

وقررت النيابة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثث الضحايا، قبل التصريح بدفنها وتسليم الجثامين لأسرهم.

كما بدأت النيابة العامة سؤال المصابات بالمستشفى حول الواقعة، وإحضار التقارير الطبية لهن إلى النيابة للوقوف على حالتهم الصحية، واستدعاء مشرفات الرحلة إلى سراي النيابة لسؤالهم، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وذكرت محافظة في بيان أن أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه جرى تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلم.