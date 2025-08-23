قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة من النيابة العامة بالإسكندرية حول واقعة الغرق بأبوتلات
صلاح عبد العاطي: نتنياهو يناور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت
محافظ الجيزة يتابع أعمال توصيل كابلات الجهد العالي لدعم محطة مياه جزيرة الدهب
الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخسر من برينتفورد.. وبيرنلي يهزم سندرلاند
بعد حادث الإسكندرية| أستاذ مناخ: لا علاقة بين التوسع العمراني وشدة الأمواج
عمل بطولي .. وزير النقل يُكرم عامل مزلقان بني سويف لإنقاذه حياة شاب
قرارات عاجلة من محافظ سوهاج في حادث غرق طلاب أكاديمية الضيافة بـ الإسكندرية
يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200
حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية
تشكيل آرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية
محافظات

قرارات عاجلة من النيابة العامة بالإسكندرية حول واقعة الغرق بأبوتلات

صورة لإحدى المصابات
صورة لإحدى المصابات
أحمد بسيوني

بدأت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة الغرق بشاطئ أبوتلات بالعجمي، والتي أسفرت عن مصرع 6 حالات وإصابة 24 أخريات في حادث مؤلم غربي المحافظة.

وقررت النيابة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثث الضحايا، قبل التصريح بدفنها وتسليم الجثامين لأسرهم.

كما بدأت النيابة العامة سؤال المصابات بالمستشفى حول الواقعة، وإحضار التقارير الطبية لهن إلى النيابة للوقوف على حالتهم الصحية، واستدعاء مشرفات الرحلة إلى سراي النيابة لسؤالهم، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وذكرت محافظة في بيان أن أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه جرى تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلم.

