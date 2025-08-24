قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بينهم مصريين
القانون يُجرّم التلاعب بالمستندات.. غرامات وحبس لمقدمي الأوراق المزورة لـ الجمارك
زعيم كوريا الشمالية يلوح لترامب وجارته الجنوبية بصورايخ دفاعية جديدة
شيكابالا : خسرنا نهائي افريقيا بسبب تدخين لاعبين للشيشة قبل المباراة
القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع محمود كهربا
عبدالغفار: أجرينا أكثر من 5 آلاف عملية جراحية معقدة للأشقاء الفلسطينيين
وزير الصحة: 300 مستشفى استقبلوا الأشقاء الفلسطينيين في 22 شهرا
محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث غرق شاطئ أبو تلات بمستشفي العامرية
هل يحق للرجل التصرف في مال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
أخبار البلد

أول رد من الأكاديمية المسؤولة عن رحلة طالبات شاطئ أبو تلات

نهلة الشربيني

حالة من الحزن سيطرت على محافظة سوهاج بعد وفاة 6 من فتيات المحافظة خلال رحلة بشاطئ أبو تلات، غرب محافظة الإسكندرية، حيث جاء الحادثًا مأساويًا وأسفر عن مصرع 6 فتيات وإصابة عدد آخر من طالبات أكاديمية متخصصة في الضيافة الجوية.

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إنقاذ 24 طالبة، فيما جرى نقل 13 أخرى، مصابات، إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 حالات أخرى إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقين الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية المتخصصة.

أول رد من الأكاديمية على وفاة الطالبات 

وجاء اول رد من الأكاديمية على الحادثة بغلق جميع فروعها لمدة 10 أيام وذلك حدادا على الطالبات.. حيث جاء المشور كالتالي: "تنويه هام.. يُعلن عن غلق جميع الفروع لمدة عشرة أيام حدادًا على المتوفين".

ومن جانبه تابع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، عن كثب، تداعيات حادث غرق عدد من الطالبات، بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

تبين أنهم جميعا من أبناء محافظة سوهاج ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

محافظة سوهاج

وكلف محافظ سوهاج وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتواصل المستمر مع مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الطبية المتخذة لتقديم الرعاية العاجلة لمصابي الحادث الذى وقع صباح اليوم السبت ، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لسرعة أستخراج تصاريح الدفن بعد أنتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالنيابة العامة.

كما وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتنسيق مع نظيرة بمحافظة الإسكندرية لمتابعة الحالات المصابة.

وحالات الوفاة وعمل حصر تمهيدا لإتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات وتوفير المساعدات اللأزمة لأسر الضحايا والمصابين.

وشكل محافظ سوهاج غرف عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات الحادث أولا بأول بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمحافظة الإسكندرية وتقديم كل الدعم لأسر الضحايا والمصابين بشكل سريع.

ويتقدم اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

اسرة الطالبة عائشة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تعليق الصور

قافلة الأوقاف

يوم السرد القرآني

بالصور

ايمان عبد اللطيف

استخراج شعر من معدة فتاه

أنغام

فاروق فلوكس

عيسى بيومي

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

محمد مندور

خالد عامر

د. أمل منصور

