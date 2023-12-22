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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يكسر حاجز الـ 3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

الذهب…قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3411 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2970 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2558 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23880 جنيها.

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 الجنيه الذهب

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