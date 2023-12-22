محمد حماقي يسافر إلى الإمارات لإحياء الحفل الختامي لكأس السوبر المصري

يستعد المطرب محمد حماقي للسفر إلى الإمارات خلال الأسبوع القادم، استعدادا لإحياء الحفل الختامي لكأس السوبر المصري، وذلك يوم 28 من شهر ديسمبر الحالي.



ويشارك فى كأس السوبر المصري بنسخته الجديدة أربع فرق من الدوري المصري وهما الأهلى وسيراميكا كليوباترا وبيرامدز وفيوتشر.



حفلات محمد حماقي فى أمريكا



وكانت الشركة المنظمة لجولة حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت تأجيل الجولة تضامنًا مع أهالي غزة.

وكتبت الشركة المنظمة لجولة حفلات حماقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، التالي: ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة.

وأضافت: وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ.

وكان من المقرر بدء حماقي إحياء حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية من يوم 22 فبراير المقبل، وحتى 3 مارس لعام 2023.

ولم يكن قرار إلغاء حفلات حماقي في أمريكا هو القرار الأول الذي يدعم خلاله حماقي القضية الفلسطينية، بل سبق وقرر حماقي التبرع بأرباح جميع الحفلات التي يحييها خلال الفترة الحالية لجمعية الهلال الأحمر في تجهيز مساعدات من أجل أهالي غزة، لدعمهم فيما يتعرضون إليه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.