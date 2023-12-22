تركيا تحتجز مئات الدواعش في أنقرة وإسطنبول خلال عمليات لمكافحة التنظيمات الإرهابية

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الجمعة، أن السلطات احتجزت 304 أشخاص يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم داعش؛ وذلك في عمليات شملت 32 مقاطعة.

وقال يرليكايا على منصة التواصل الاجتماعي "اكس X"، إن غالبية المشتبه بهم احتجزوا في أكبر ثلاث مدن في تركيا وهي أنقرة وإسطنبول وإزمير.

وأضاف أن العملية، التي سميت "عملية الأبطال -34"، نفذت في نفس التوقيت في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: "لن نسمح لأي إرهابي بفتح أعينهم، من أجل سلام ووحدة شعبنا".

وأكد الوزير التركي: "سنواصل معركتنا مع الجهود المكثفة لقواتنا الأمنية"، وشارك لقطات للعمليات التي أظهرت دخول الشرطة الشقق والمباني وجر المشتبه بهم إلى المركبات.

وشن تنظيم داعش العديد من الهجمات في جميع أنحاء تركيا، بما في ذلك على ملهى ليلي في اسطنبول في 1 يناير 2017، قتل فيها 39 شخصا.

وكثفت السلطات عملياتها ضد التنظيم الارهابي والمسلحين الأكراد في الأسابيع الأخيرة، بعد أن فجر المسلحون الأكراد قنبلة بالقرب من المباني الحكومية في أنقرة في الأول من اكتوبر.

وتجري تركيا بانتظام عمليات في الداخل وفي شمال العراق على حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره منظمة إرهابية.