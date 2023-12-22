فستان أبيض.. أسماء جلال تستعرض قوامها الممشوق في أحدث ظهور

حرصت الفنانة أسماء جلال، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".



وتألقت أسماء جلال في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الابيض مكشوف الصدر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداءواللون الأحمر في الشفاة، نالت إعجاب متابعيها.





يذكر أن آخر أعمالها مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم،عايدةرياض، حنان سليمان، أحمدكمال، وإخراج كريم الشناوي.