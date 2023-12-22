عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالله المغازي: أتوقع إقامة قاعدة لـ الناتو داخل غزة بسبب حقول الغاز

عبدالله المغازي،
عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن بريطانيا هي أساس مشاكل الشرق الأوسط، وهي دولة ليست دولة صديقة.

 

وأضاف عبدالله المغازي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن بريطانيا أعطت فلسطين لإسرائيل، ولكن مصر استطاعت أن تغير وتأثر على العديد من القرارات الغربية.


واسترسل: أتوقع ان يتم إقامة قاعدة من الناتو داخل مدينة غزة، متابعا: حيث ترغب أوروبا في السيطرة على حقول الغاز العربية.

 

وشدد على أن السياسة المصرية ناضجة وواعية بما يدور حولها.

 

عبدالله المغازي بريطانيا الشرق الاوسط فلسطين غزة اوروبا السياسة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

ترشيحاتنا

عواصف رعدية وسيول.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس الأيام المقبلة

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

نائب سابق في الكنيست: إسرائيل خسرت المعركة عالميًا ومحليًا

مشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بهذا الكوكب اليوم

عبدالله المغازي: أتوقع إقامة قاعدة لـ الناتو داخل غزة بسبب حقول الغاز

تثبيت أسعار الفائدة.. انفراجة قريبة ومكاسب بالجملة..وهذه أبرز دوافع البنك المركزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين البصل الجديد والقديم.. عروسة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

خلطة بدون بيض .. سر عمل القرنبيط المقرمش

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ