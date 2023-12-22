عبدالله المغازي: أتوقع إقامة قاعدة لـ الناتو داخل غزة بسبب حقول الغاز

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن بريطانيا هي أساس مشاكل الشرق الأوسط، وهي دولة ليست دولة صديقة.

وأضاف عبدالله المغازي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن بريطانيا أعطت فلسطين لإسرائيل، ولكن مصر استطاعت أن تغير وتأثر على العديد من القرارات الغربية.



واسترسل: أتوقع ان يتم إقامة قاعدة من الناتو داخل مدينة غزة، متابعا: حيث ترغب أوروبا في السيطرة على حقول الغاز العربية.

وشدد على أن السياسة المصرية ناضجة وواعية بما يدور حولها.