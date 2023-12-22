رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف خطورة المتحور الجديد in1 وأهم أعراضه

أكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إن الفيروس قد انتهي منذ اشهر ولكن انتشاره يستمر ولا يستمر عالميا وانما يستمر دوليا، لافتا إلى أنه خلال ٦ أشهر تم تسجيل أكثر من ٢٠٠ متحور.

وأشار عودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز،إلى أن المتحورات نوعان، متحور مثير للقلق ومتحور تحت المراقبة، وفي خلال أربعة اشهر ماضية تم اكتشاف ٤ متحورات مثيرة للاهتمام ومنهم ارتورا وكراكن وايريس وبيرولا ، واغلبيتهم متحورين من اوميكرون، مشيرا الى ان اوميكرون هو فيرس سريع الانتشار ولكنه لا يسبب اعراض خطيرة.



وتابع رئيس الرابطة الطبية الاوروبية :ان المتحور الجديد in1 هو متحور من بيرولا لانه من كل متحور يثير طفرات جديدة في البروتين اسبايك فالفيرس اما سريع بالانتشار او قوي بالاعراض، ولكن ٩٩% من المتحورات سريعة بالانتشار ولكنها ليست قوية بالأعراض.



وشدد: اليوم الانفلونزا هي اخطر من الكورونا لانها تسبب اعراض اخطر من اوميكرون او كورونا، مشيرا الى انه يوجد ٢٦٢ فيرس للانفلونزا ويجب دراسته جيدا لخلق تطيعم قوي يقاوم اخر فيروسات الأنفلونزا.

الفرق بين اعراض المتحور الجديد والأنفلونزا

ومن الأعراض ان المتحور يتسبب في وجع في الزور، ارتفاع درجة حرارة الشخص، سهولة التعب، الم في العضلات، الم في المفاصل، فقد حاسة الشم والتذوق وهذه الصفة هي التي تفرق بين الكوفيد ١٩ وبين الانفلونزا ولكن الكثير يتجاهل عمل تحليل او مسحة.