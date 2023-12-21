العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

حذَّرت منظمة الصحة العالمية، من المتحور الجديد لفيروس كورونا والمعروف باسم “JN.1”، وذلك عقب انتشاره السريع وتم تصنيفه علي أنه متحور مثير للاهتمام، والناتج عن السلالة الأم BA.2.86 ونصحت العالم بالعودة الي ارتداء الكمامات والبقاء في المنزل واتباع التعليمات الاحترازية.

متحور جديد لفيروس كورونا

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه لا تزال اللقاحات الحالية تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور JN.1، وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا- سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد- 19.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن مرض كوفيد-19 ليس هو المرض التنفسي الوحيد المنتشر، مشيرة إلى انتشار الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع.

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