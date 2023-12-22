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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح برومو فيلم حمص وحلاوة .. تعرف على موعد العرض فى السينمات

فيلم حمص وحلاوة
فيلم حمص وحلاوة

طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لفيلم حمص وحلاوة وذلك استعداد لعرضه فى السينمات يوم 18 من شهر يناير القادم.

فيلم حمص وحلاوة ينضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن الشعبي وعلى رأسهم بدرية طلبة ومحمود الليثي وامينة ومحمد أسامة والفيلم من إخراج الراحل أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي


ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني الشعبية لعدد من المطربين الشعبيين والمهرجانات ومنهم عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش وحسن الخلعي بالإضافة إلى أغاني لأمية ومحمود الليثي أبطال الفيلم.

 

عمر كمال والليثي يطرحان أخوك يشرف بلد

وطرح كل من  عمر كمال والمطرب الشعبي محمود الليثي، أغنيتهما الجديدة بعنوان: أخوك يشرف بلد، فى أول تعاون فني بينهما. 

الأغنية من أحداث فيلم حمص وحلاوة وهي من كلمات مصطفى الجن ومن توزيع اسلام شيبسي ومن ألحان محمود الليثي نفسه.

 

حمص وحلاوة فيلم حمص وحلاوة بدرية طلبة محمود الليثي امينة

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