عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إطلاق عشرات الصواريخ.. جيش الاحتلال يعلن الرد على هجوم حزب الله

جيش الاحتلال على
جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن طائراته المقاتلة نفذت ضربات جوية ضد سلسلة من مواقع حزب الله في لبنان ردا على إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل هذا الصباح.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقول جيش الاحتلال إن تلك المواقع تشمل مجمعات عسكرية حيث يعمل أعضاء حزب الله، وبنية تحتية أخرى تابعة لهم.

وتم إطلاق حوالي 20 صاروخا من لبنان على منطقة شوميرا في شمال إسرائيل مع إطلاق صواريخ إضافية على مناطق أخرى على طول الحدود.

ولم ينشر جيش الدفاع الإسرائيلي على الفور معلومات عن الإصابات المحتملة في الهجمات.

ويقول جيش الآحتلال إنه قصف مواقع الإطلاق بالمدفعية. فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على شوميرا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام المختلفة بأنه قد تم رصد إطلاق 24 صاروخا وقذيفة من جنوب لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية على الحدود.

ووفقا لشبكة "العربية"، فإن رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي شتولا وزرعيت بالجليل الأعلى.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للاعلام اللبناني، إن العدو الإسرائيلي استهدف، فجر اليوم، من مواقعه في بركة ريشة، بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الازرق وصولا الى منطقة صور.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي إطلاق الصواريخ الدفاع الإسرائيلي بلدة عيتا جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله جيش الدفاع الإسرائيلي رشقة صاروخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان 6 مناطق

موضوعات متعلقة

حزب الله يستهدف موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي ويدمر قسما من تجهيزاته

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

سنة المغرب قبل أم بعد؟.. انتبه لـ 6 حقائق لا يعرفها كثيرون

دعاء الفرج والتيسير.. أوصى به النبي ردده وسترى العجب في أمورك

الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع لـ حزب الله

بعد سلسلة هجمات.. وزير الدفاع الأمريكي يبعث برسالة تحذير لـ حزب الله

إخلاء 28 بلدة إسرائيلية على حدود لبنان

جيش الاحتلال: اعتراض صاروخين من لبنان وسقوط ثالث في منطقة مفتوحة

ترشيحاتنا

بعد التحذير من تهديد هوية البلاد.. روسيا تعد بتعديلات في نظام الهجرة

السبت.. آخر ظهور لأسهم النار في السماء 2023

تحذير عاجل من الصحة العالمية.. لماذا متحور كورونا الجديد مثير للاهتمام؟

زيادة تصل 150 ألف جنيه.. أسعار كيا اكسيد موديل 2024

أداء صلاة الضحى.. الإفتاء: "كأنك أخرجت ثلاثمائة وستين صدقة"

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ