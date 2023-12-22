بعد إطلاق عشرات الصواريخ.. جيش الاحتلال يعلن الرد على هجوم حزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن طائراته المقاتلة نفذت ضربات جوية ضد سلسلة من مواقع حزب الله في لبنان ردا على إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل هذا الصباح.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقول جيش الاحتلال إن تلك المواقع تشمل مجمعات عسكرية حيث يعمل أعضاء حزب الله، وبنية تحتية أخرى تابعة لهم.

وتم إطلاق حوالي 20 صاروخا من لبنان على منطقة شوميرا في شمال إسرائيل مع إطلاق صواريخ إضافية على مناطق أخرى على طول الحدود.

ولم ينشر جيش الدفاع الإسرائيلي على الفور معلومات عن الإصابات المحتملة في الهجمات.

ويقول جيش الآحتلال إنه قصف مواقع الإطلاق بالمدفعية. فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على شوميرا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام المختلفة بأنه قد تم رصد إطلاق 24 صاروخا وقذيفة من جنوب لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية على الحدود.

ووفقا لشبكة "العربية"، فإن رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي شتولا وزرعيت بالجليل الأعلى.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للاعلام اللبناني، إن العدو الإسرائيلي استهدف، فجر اليوم، من مواقعه في بركة ريشة، بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الازرق وصولا الى منطقة صور.