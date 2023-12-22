السفير التركي: فعالية "ألبوم مصر" تظهر الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين

قال السفير التركي صالح موطلو شَن، أنه لقد أظهر السلاطين العثمانيون اهتمامًا وحبًا وثيقًا لمصر، التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1914.

وجاء ذلك خلال فعالية أمس، بعنوان "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"، بمناسبة العيد المئوي للجمهورية التركية".

وقام السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان محبا لفن التصوير الفوتوغرافي ومهتما بمصر والحضارة المصرية على مر العصور، بجمع واحدة من أكبر وأهم المجموعات في تاريخ التصوير الفوتوغرافي العالمي.

ولفت موطلو شن إلى أن هذه المجموعة لا تقدم فكرة موضوعية عن حضارة مصر وطبيعتها ومدنها وحياتها ومعمارها وشعبها فحسب، بل تلقي الضوء أيضًا على الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وتركيا وتحمل هذه الروابط إلى يومنا الحاضر.



وأضاف "في ضوء العلاقات المتطورة مؤخرًا مع مصر، سنواصل أنشطتنا الرامية لتذكر وتعريف الآثار الخاصة بتاريخنا وثقافتنا المشتركة".