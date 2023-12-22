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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 1.3 مليون جنيهاً.. افتتاح مسجد عمربن الخطاب بقرية إطواب بني سويف

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس  مركز ومدينة الواسطى في افتتاح مسجد عمربن الخطاب "بعد إحلاله وتجديده "،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

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حيث تم افتتاح المسجد بعزبة محمد خالد بقرية إطواب ، على مساحة إجمالية 165متر وبتكلفة واحد مليون و300 ألف جنيهاً "جهود ذاتية"، وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح ، وذلك في حضور الأستاذ حماده راضى رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة الواسطى ،  الأستاذ عماد صقر نائب رئيس المدينة والشيخ محمد أبوغزالة مدير أوقاف الواسطي، الأستاذ محمد هشام رئيس قرية اطواب والقيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية

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