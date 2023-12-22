إعدام1415 كيلو أغذية منتهية الصلاحية فى حملة بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة الدقهلية، وبإشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 354 منشأة تبين أن 49 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 176 محضراً و سحب 83عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام1415 كيلو اغذية متنوعه و 335 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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