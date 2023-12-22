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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد تلقيه عرضًا سعوديًا مغريًا .. قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي

فجر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة مدوية بشأن رحيل محمد الشناوي عن صفوف النادي الأهلي، في ضوء الاهتمام الكبير من عدد من أندية الدوري السعودي بالحصول على خدمات الحارس بعد تألقه في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية. 

الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد الشناوي عن صفوف الفريق 

وقال "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إنه أول من تحدث عن عرض ضمك السعودي من أجل ضم حارس منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي مقابل 5 مليون دولار، وأن هناك جلسة حدثت بين الشناوي ومسؤولين من نادي ضمك وبعض الوسطاء خلال مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني. 

وأضاف إسلام صادق، أنه أثناء مباراة مانشستر سيتي الحارس جلس مع مسؤولي ضمك السعودي، لافتا إلى أن النادي الأهلي اتخذ قرار عاجل بشأن العرض المقدم للحصول على خدمات اللاعب، إذ أن الأهلي يرفض التفريط في خدمات محمد الشناوي، وتحديدا مارسيل كولر المدير الفني لصفوف الفريق يرفض التفريط في الحارس على اعتبار أنه لا يوجد بديل له في الوقت الحالي. 

واستكمل، أن الفترة المقبلة قد تشهد ترضية محمد الشناوي داخل صفوف النادي الأهلي، خاصة بعد رفض المارد الأحمر عرض ضمك السعودي بشأن الدوري السعودي. 

وفي سياق منفصل، قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة اليوم أمام أوراوا الياباني ستكون صعبة، أمام فريق منظم ‏ويملك عناصر مميزة في كل الخطوط، وإن الأهلي سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.‏
وأوضح في تصريحات فور والوصول لملعب المباراة: «سوف نحارب من أجل الفوز، وقمنا بتجهيز اللاعبين بشكل مناسب.. وقد تأثرنا بشدة بسبب ‏مباراة فلومنينسي البرازيلي، لكن هذا حال كرة القدم».‏
وأضاف: «تعودنا أن ننهض سريعا وننظر للأمام ونسعى إلى التطور المستمر وتحسين خطوطنا، وسوف نكون جاهزين لكل ‏التحديات خلال الفترة القادمة».‏


وأشار كولر إلى أن تسجل الأهداف ليست مهمة لاعبي خط الهجوم فقط، وأن المهم هو خوض المباريات بتركيز شديد واستغلال ‏الفرص، من أجل تحقيق الانتصارات.‏

محمد الشناوي الأهلى النادي الأهلي كأس العالم للاندية قناة تن برنامج البريمو ضمك السعودي

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