طائرة استخبارات ومراقبة جوية إسرائيلية تخترق الأجواء السورية

ذكرت وسائل إعلام سورية أن طائرة استخبارات إلكترونية ومراقبة جوية، من السرب 122 في سلاح جو الإسرائيلي، اخترقت الأجواء السورية اليوم، وأجرت استطلاعا جويا مكثفا باتجاه المنطقة الجنوبية من سوريا ومحيط العاصمة دمشق إضافة إلى غزة.

وكان المرصد السوري، في وقت سابق، أشار إلى أن انفجارات قوية ضربت في مدينة البوكمال شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المرصد السوري، أن قصفا صاروخيا إسرائيليا استهدف ريفي درعا والقنيطرة في سوريا.

وكان المرصد السوري، أفاد بوجود إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل سوريين اثنين موالين لحزب الله بقصف إسرائيلي على محيط دمشق